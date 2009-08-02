Патріарх Кирил несподівано повертаєтся до Києва

Патріарх Московський Кирило за рекомендацією української влади змінив маршрут своєї поїздки Україною і відмовився від візиту до міста Рівного.

Про це з посиланням на голову синодного інформаційного відділу Московської патріархії Володимира Легойду, повідомляє “Эхо Москвы”.

"Відбулися зміни в маршруті поїздки святійшого патріарха Кирила. За неодноразовими наполегливими рекомендаціями і повідомленнями влади, літак має приземлитися не в Рівному, а в Києві", - сказав співрозмовник журналістів.

"Ще під час підготовки цього візиту ми неодноразово чули рекомендації не приїжджати до міста Рівного, проте патріарх просив забезпечити можливість зустрітися з своєю паствою. Ми не знаємо подробиць, чи готуються провокації - діємо за рекомендаціями, що йдуть від адміністрації президента України та секретаріату", - повідомив Легойда.