Біл-борди Патріарха Філарета закидали фарбою

У Сумах невідомі пошкодили біл-борди, присвячені річниці хрещення Руси-України із зображенням Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА, та біл-борди, присвячені 20-й річниці Народного руху України із зображенням голови НРУ Бориса ТАРАСЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського обласного осередку НРУ, це сталося в ніч на 30 липня. Плакати на конструкціях біл-бордів були закидані ємностями із білою та чорною фарбами.

Сумська обласна організація Народного руху України звернулася до місцевої влади та правоохоронних органів із проханням вжити заходів щодо хуліганських дій невідомих осіб.

Рухівці Сумщини підкреслюють, що вбачають в цьому «цілеспрямовані дії антиукраїнських сил, які спрямовані проти Української православної церкви Київського патріархату та проти українських цінностей, які сповідує Народний рух України».

Звернення СОО НРУ направлено до голови Сумської облдержадміністрації Миколи ЛАВРИКА, Сумського міського голови Геннадія МІНАЄВА, а також начальників Управління СБУ в Сумській області та міського відділу міліції.