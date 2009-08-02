На виборах в Україні проголосували близько 60 тисяч громадян

Станом на 18.00 явка на позачергових місцевих виборах голів сільських (селищних) рад та депутатів сільської ради по Україні склала 58 тис. 709 осіб, що є 42,9% від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру” з посиланням на дані спостерігачів від партії на виборчих дільницях.

Найактивніше волевиявлення триває у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Сумській та Херсонській областях. У решті областях процес голосування відбувається не так активно, як того очікували.

Загалом дострокові місцеві вибори в Україні проходять спокійно, проте спостерігаються порушення на окремих дільницях.

Зокрема, як повідомляють представники від “Єдиного Центру” у Безруківському районі Харківської області невідомі погрожували членам комісії, які виїхали для проведення голосування за місцем проживання. Налякані члени комісії продовжили свою роботу лише у супроводі правоохоронців та журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в 23-х областях України проходять дострокові місцеві вибори: 48 населених пунктів обирають сільських чи селищних голів, в одному селі обирають депутатів сільської ради, а три міста: Рожище (Волинська обл.), Малин (Житомирська обл.) та Токмак (Запорізька обл.) обирають міських голів.

“Єдиний Центр” бере участь у виборах сільських, міських голів та депутатів сільської ради і проводитиме паралельний підрахунок голосів на всіх без винятку виборчих дільницях.