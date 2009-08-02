На виборах в Україні проголосували близько 60 тисяч громадян
ЄЦ моніторить сам процес
Станом на 18.00 явка на позачергових місцевих виборах голів сільських (селищних) рад та депутатів сільської ради по Україні склала 58 тис. 709 осіб, що є 42,9% від загальної кількості зареєстрованих виборців.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру” з посиланням на дані спостерігачів від партії на виборчих дільницях.
Найактивніше волевиявлення триває у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Сумській та Херсонській областях. У решті областях процес голосування відбувається не так активно, як того очікували.
Загалом дострокові місцеві вибори в Україні проходять спокійно, проте спостерігаються порушення на окремих дільницях.
Зокрема, як повідомляють представники від “Єдиного Центру” у Безруківському районі Харківської області невідомі погрожували членам комісії, які виїхали для проведення голосування за місцем проживання. Налякані члени комісії продовжили свою роботу лише у супроводі правоохоронців та журналістів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в 23-х областях України проходять дострокові місцеві вибори: 48 населених пунктів обирають сільських чи селищних голів, в одному селі обирають депутатів сільської ради, а три міста: Рожище (Волинська обл.), Малин (Житомирська обл.) та Токмак (Запорізька обл.) обирають міських голів.
“Єдиний Центр” бере участь у виборах сільських, міських голів та депутатів сільської ради і проводитиме паралельний підрахунок голосів на всіх без винятку виборчих дільницях.