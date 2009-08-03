ЦВК видалить з Держреєстру виборців 126 тисяч «двійників»

Центральна виборча комісія доручила органам ведення Державного реєстру виборців знищити зайві записи про 126 тис. осіб у зв’язку із виявленням випадків кратного включення даних про громадян до держреєстру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЦВК прийняла сьогодні на своєму засіданні.

Заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що загалом під час здіснення первинного уточнення даних Держреєстру органами ведення було виявлено майже 155,5 тис. випадків кратного включення до реєстру даних про громадян. За її словами, це означає, що відомості про імена, дати і місця народження окремих громадян були повністю ідентичні, але відрізнялися вони адресами. У зв’язку з цим органи ведення Держреєстру перевірили місце фактичного проживання таких осіб, і на основі даних Міністерства внутрішніх справ залишили записи з тими адресами, за якими громадяни зареєстровані.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА також запевнила, що робота з перевірки інших записів, щодо яких є підозра, що вони стосуються однієї і тієї ж особи, продовжуватиметься. За її словами, перевірка проводитиметься із залученням органів внутрішніх справ та юстиції.

ЦВК доручила органам ведення Держреєстру після видалення зайвих записів повідомити до служби розпорядника Державного реєстру виборців.