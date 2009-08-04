Головна проблема України - комплекс меншовартості

Голова ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України, екс-міністр закордонних справ України Геннадій УДОВЕНКО вважає головною проблемою України у відносинах з Росією український комплекс меншовартості.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання Г.УДОВЕНКО висловив на прес-конференції на тему: “Українсько-російська дипломатична “війна”: причини і наслідки”.

«Головна проблема України – це український менталітет меншовартості. За роки незалежності ми від цього менталітету не відмовилися», - сказав Г.УДОВЕНКО.

«Ми якесь рішення приймаємо - візьміть Верховну Раду - і думаємо, як подивиться на це рішення Росія», - додав він.

За словами Г.УДОВЕНКА, ці проблеми у відносинах між Україною і Росією були і за президентства Леоніда КРАВЧУКА, і Леоніда КУЧМИ, і залишаються сьогодні.

«До тих пір, поки Україна чекатиме, що приїде барин з Москви, Вашингтону чи Брюсселю і скаже, як нам жити, що нам робити, так з нами і будуть поводитися», - вважає він.

Ще однією концептуальною проблемою у відносинах з Росією Г.УДОВЕНКО вважає те, що Росія присвоїла собі право особливого інтересу на теренах колишнього СРСР.

Він також зазначив, що не вважає війною ситуацію з видворенням російських дипломатів з України і наміри РФ вислати українських дипломатів - відповідною реакцією російської сторони.

«Я б не називав те, що сталося з видворенням двох російських дипломатів з України і відповідною реакцією російської сторони на це видворення, війною. Немає війни», - сказав Г.УДОВЕНКО.

Він вважає, що Україна і Росія географічно та історично приречені на нормальні дружні відносини. Екс-міністр закордонних справ зазначив, що протягом всіх років незалежності України і Росії між країнами постійно є якась напруга у відносинах.

«Це прикро, це заважає розбудовувати відносини на основі договору про дружбу, співробітництво і партнерство», - додав Г.УДОВЕНКО.