Справу про загибель Кушнарьова розгляне Верховний суд
11:43, 04 серпня 2009Політика
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Сім`я подала касаційну скаргу
Сім`я Євгена Кушнарьова подала касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття справи щодо Дмитра Завального.Про це повідомляє рroUA з посиланням на ІА «МІСТ-Харків» .
Перше слухання пройде у Верховному суді 18 серпня.
Нагадаємо, 15 травня Апеляційний суд Харківської області задовольнив клопотання про амністію Дмитра Завального, обвинуваченого у вбивстві народного депутата (Партія регіонів) Євгена Кушнарьова.
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