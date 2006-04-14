Тимошенко: протокол про коаліцію буде денонсований

Сьогодні на засіданні політради БЮТ було одностайно прийнято рішення про те, що "наша політична сила повністю підтримує протокол, який підписали вчора. Одностайним голосуванням ми підтримали всі без винятку позиції цього протоколу”, сказала в УНІАН Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, БЮТ вважає, що підписання і затвердження керівними органами політичних сил рішення про створення коаліції є довгоочікуваним документом для українського суспільства.

“Ми вважаємо, що якомога швидше потрібно від підписання цього протоколу і його підтвердження на засіданнях політрад перейти до складання коаліційної угоди”, - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що амбіції та підкилимні ігри окремих політичних сил затримують створення коаліції та формування нової влади.

"Якщо інші політичні сили ратифікують протокол з вилученнями, то він втратить всяке значення. Це означатиме денонсацію, торпедування створення коаліції й знищення раніше досягнутих домовленостей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ закликала політраду партії «Народний Союз Наша Україна» провести додаткове засідання і ратифікувати підписаний 13 квітня Протокол у повному обсязі.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що вилучення одного з положень з тексту Протоколу «ініціювали ті люди, які пропонували Президенту створити коаліцію з Партією регіонів». «Я хотіла б закликати Президента втрутитися в ситуацію, оскільки ведеться подвійна гра. Потрібно зупинити всі політичні ігрища, інтриги і подвійні стандарти», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил". Меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила, яка набирає найбільшу кількість голосів.

Сьогодні, 14 квітня голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що президія ради партії «Народний Союз Наша Україна» виступила за виключення шостого пункту Протоколу.