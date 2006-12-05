Мороз не хоче розлучення України та Росії

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ виступає за продовження терміну дії Договору про співробітництво між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час сьомого засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва між ВРУ та Федеральними зборами Російської Федерації.

У зв’язку з цим, вважає О.МОРОЗ, Міжпарламентська комісія має напрацювати свої пропозиції щодо продовження дії договору.

«Треба було б працювати таким чином, щоб не підводити риску дії 10-річного договору, а продовжувати дію цього договору», - сказав він.

При цьому голова ВР наголосив, що необхідно визначити, що Україна і Росія вже виконали в рамках цього договору і що в подальшому необхідно додатково зробити.

«Треба додатково визначитися, що необхідно передбачити в договорі, на які моменти необхідно звернути увагу», - сказав О.МОРОЗ.

Він також зазначив, що в цьому напрямку робота Міжпарламентської комісії «буде дуже корисною».

Крім того, О.МОРОЗ висловив переконання, що Україна і Росія «налагоджують нормальні добрі відносини, розвивають їх надовго, назавжди, тому що нам разом вирішувати ті проблеми, які стоять перед нашими країнами».

В той же час О.МОРОЗ наголосив, що останнім часом співробітництво між двома країнами стало «більш конкретним і відповідає інтересам двох держав».

Як повідомляв УНІАН, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією був підписаний у Києві 31 травня 1997 року. 14 січня 1998 року Верховна Рада України ратифікувала цей Договір. Державна Дума Федеральних Зборів РФ ратифікувала його 25 грудня 1998 року. Договір набув чинності в день обміну ратифікаційними грамотами 1 квітня 1999 року. Договір укладено на десять років.