Посла Росії можна не призначати «до морковкина заговенья»?

Посольство Росії в Україні може ще протягом тривалого часу залишатися без керівника. Про це в ефірі радіо “Свобода” заявив колишній посол України в Російській Федерації Володимир КРИЖАНІВСЬКИЙ.

За його словами, конкретного терміну, коли посол має прибути до представництва Росії в Україні, немає. «Це може тривати, як кажуть росіяни, «до морковкина заговенья». Посла можуть не призначати до безкінечності, хоч три роки... Ну і що?» – сказав екс-посол.

В.КРИЖАНІВСЬКИЙ додав, що наразі у посольстві Росії в Україні достатньо кваліфікованих працівників, які виконуватимуть свої обов’язки належним чином і до прибуття нового посла Михайла ЗУРАБОВА. «Є блискучий заступник пан ЛОСКУТОВ (т.в.о. російського посла Всеволод ЛОСКУТОВ – УНІАН), який уже багато років тихо працював за всіх у посольстві. Зрозуміло, посли – це провідники, «транслятори» волі керівництва», – зазначив він.

Напередодні у зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що відкладає приїзд в Україну нового посла.