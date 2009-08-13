Дипломат про заяву Медведєва: ефектний жест, але не більше

Колишній посол Німеччини в Україні (2000-2006) та колишній радник українського президента Дітмар ШТЮДЕМАНН вважає заяви президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо України «ефектним жестом, але не більше».

Про це він сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

За словами Д.ШТЮДЕМАННА, призначати чи не призначати посла – суверенне рішення кожної країни. “Є приклади, я пригадую навіть один з Україною, коли, якщо мені не зраджує пам`ять, протягом цілого року не призначався український посол у Парижі. Це було тоді, коли посол у Франції ЗЛЕНКО став міністром закордонних справ. Тож у нинішній події нічого надзвичайного немає. З іншого боку, у дипломатії та політиці відповідальних держав заведено долати двохсторонні непорозуміння і проблеми з залученням дипломатії. А для цього, безперечно, потрібно, щоб на місці був посол”, - переконаний він. Екс-посол зазначив, що з такої точки зору “рішення президента МЕДВЕДЄВА, озвучене в його відеоблогу, не відповідає цьому принципу”. “Втім, це питання Москві вирішувати самій. Мені особисто шкода, що так сталося. Тому що якраз у складні часи – а в українсько-російських відносинах постійно трапляються складні фази – важливо вести діалог», - переконаний він.

Щодо закидів глави РФ на адресу Віктора ЮЩЕНКА про антиросійський курс Д.ШТЮДЕМАНН сказав: «Те, що зробив президент МЕДВЕДЄВ, є прямим викликом українському президенту. Він поклав на нього відповідальність за всі недоліки, що мали місце, з погляду Росії. У мене виникає запитання, наскільки це корисно для відносин між двома країнами? Адже наступного року так чи інакше відбуватимуться президентські вибори. І все переграється. Навіщо робити такі речі так пізно? Тим більше дивно, що після відставки ЧЕРНОМИРДІНА, наскільки мені відомо, були зроблені запити щодо акредитації нового російського посла. У пресі навіть лунало конкретне прізвище, і заперечень спростувань з боку влади не було. І ось раптом – не призначати і у такий спосіб згаяти вже проведені зондування”.

Коментуючи реакцію Європи на цю заяву Д.МЕДВЕДЄВА екс-посол наголосив: “Чесно кажучи, це ефектний жест, але не більше”. “Європейці будуть відстежувати подібний розвиток подій, оскільки українсько-російські відносини є важливим чинником у контексті європейської політики”, – переконаний він.

“Важливо, щоб Україна рухалась в напрямку стабільної перспективи - тоді усі спроби зовнішнього впливу не матимуть перспектив”, - зазначив екс-посол. Він упевнений, що “не слід драматизувати, треба залишатися холоднокровними і конструктивними”. “Прийде час, коли Москва вважатиме за краще заповнити вільне місце посла в Україні. Робити з цього висновки і переносити на відносини між Україною і Росією є передчасним”, - додав Д.ШТЮДЕМАНН.