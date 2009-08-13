У Тимошенко спростовують плани відвідин Москви: часу на шоу немає

Прес-секретар прем’єр-міністра України Марина СОРОКА спростовує інформацію про плани глави українського уряду у серпні відвідати з робочою поїздкою російську столицю та авіашоу Макс-2009.

Про це УНІАН повідомила М.СОРОКА, коментуючи повідомлення російського видання “Комерсантъ”.

“Юлія Володимирівна отримує багато запрошень на міжнародні конференції та інші заходи. Але вона не збирається найближчим часом відвідувати Москву”, - сказала М.СОРОКА.

Прес-секретар прем’єра повідомила, що до кінця серпня Ю.ТИМОШЕНКО планує здійснити регіональні робочі поїздки до Донецької та Луганської областей, а також відвідати Львів та Волинь. “Весь свій час Юлія ТИМОШЕНКО витрачає на те, щоб стабілізувати економічну ситуацію в країні та подолати наслідки світової фінансової кризи. Часу на шоу в неї немає”, - підкреслила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, російська газета “Коммерсантъ” повідомила, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО має намір у серпні відвідати Москву. За даними російського видання, вона планує навідатися до Москви цього місяця під приводом відвідування авіасалону МАКС.

Газета припустила, що саме цим пояснюється те, що Ю.ТИМОШЕНКО не стала коментувати різку заяву президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА на адресу України – на відміну від більшості кандидатів у президенти України.