В МЗС уже не впевнені, що Медведєв призначить Зурабова послом в Україну

У Міністерстві закордонних справ України здивовані поширюваним у ЗМІ трактуванням рішення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо Михайла ЗУРАБОВА як затримкою з направленням посла Росії до Києва, оскільки його поки що не можна вважати послом.

Про це УНІАН повідомило джерело в МЗС України.

Дипломат пояснив, що відповідно до російського законодавства М.ЗУРАБОВ послом не є, оскільки він не був призначений на цю посаду відповідним указом Президента РФ.

"Строго кажучи, на сьогоднішній день рішення їхати чи не їхати до Києва М.ЗУРАБОВ може приймати тільки як приватна особа, тому формально немає підстав називати затримку з його приїздом до України "відстроченням направлення посла". Більш того, немає жодної упевненості, що М.ЗУРАБОВ буде взагалі призначений на посаду голови дипломатичного представництва Росії в Києві", - сказало джерело в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ 11 серпня заявив, що ухвалив рішення відкласти приїзд нового посла РФ до України.

Як говориться в посланні Д.МЕДВЕДЄВА Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, "в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною ухвалено рішення відкласти приїзд до України нашого нового посла. Конкретні терміни будуть визначені пізніше, з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин".

Довідка УНІАН. Призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні було схвалено профільними комітетами Державної думи і Ради Федерації РФ наприкінці червня. Вже 26 червня Росія направила до України офіційний запит про отримання агремана для М.ЗУРАБОВА.

6 серпня Президент України В.ЮЩЕНКО повідомив, що погодився з призначенням М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні й підписав агреман.