У ЦВК кажуть, що вибори Президента можуть стартувати «за старим стилем»

Центральна виборча комісія оголосить про початок виборчого процесу з 19 вересня, якщо до цього часу не набуде чинності новий закон про вибори Президента.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Якщо до 19 вересня не набуде чинності будь-який новий законодавчий акт, то Центральна виборча комісія керуватиметься законом про вибори Президента, ухваленим в 1999 році в редакції 2004 року. Відповідно до нього, виборчий процес має початися за 120 днів до дня проведення виборів - 19 вересня», - сказав А.МАГЕРА.

Заступник голови ЦВК нагадав, що відповідно до чинного законодавства Президент України має підписати або повернути закон до Верховної Ради зі своїми пропозиціями не пізніше, ніж через 15 днів після того, як цей законодавчий акт було направлено до Секретаріату Президента на розгляд Віктора ЮЩЕНКА. «Відлік 15-тиденного терміну, відведеного законодавством Президентові для ухвалення рішення, обчислюється не з моменту ухвалення закону Верховною Радою і його підписання головою парламенту, а з моменту отримання його для розгляду», - наголосив він.

Водночас А.МАГЕРА зазначив, що як для країни, так і для Центральної виборчої комісії дуже важливим чинником є стабільність виборчого законодавства. «Закон про вибори Президента від 1999 року, ухвалений в редакції 2004 року, не змінювався, тому саме його принципи організації виборчого процесу стануть основою для роботи ЦВК, якщо новий закон не буде підписано і не набуде чинності», - пояснив заступник голови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, зміни до Закону “Про вибори Президента” Верховна Рада України ухвалила 24 липня 2009 року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН підписав цей закон і направив його главі держави 1 серпня.

Таким чином, термін ухвалення рішення Президентом щодо змін до закону про вибори глави держави спливає 15 серпня.

Раніше, 27 липня, прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА заявляла, що В.ЮЩЕНКО має намір застосувати вето до ухваленого 24 липня Верховною Радою закону про вибори Президента як недемократичного.