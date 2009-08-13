Ющенко вважає безпідставною висилку двох українських дипломатів з Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає невмотивованим та безпідставним рішення про висилку двох українських дипломатів з Росії.

Про це йдеться в листі В.ЮЩЕНКА Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.

Коментуючи рішення української сторони щодо двох дипломатичних представників Росії, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що перед таким кроком Україна тричі офіційно доводила до російської сторони інформацію про неправомірні дії зазначених високопоставлених дипломатів. “Українська сторона надала достатню доказову базу їх діяльності в Україні, яка завдавала шкоди національним інтересам України. Натомість, відповідні дії російської сторони стосовно українського дипломата є абсолютно невмотивованими та безпідставними. Сподіваюся, що у майбутньому нашим обом державам вдасться уникнути повторення таких прикрих випадків, які затьмарюють двосторонні відносини”, – зазначив Президент України.