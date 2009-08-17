Тимошенко переконана, що сама впорається з кризою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО абсолютно впевнена, що уряд зможе подолати кризу самостійно, без допомоги інших гілок влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, впевненість у подоланні кризи їй вселяє те, що вже протягом 5 місяців спостерігається поступове оздоровлення економіки.

«Ми можемо вже упевнено говорити про ознаки стабільного оздоровлення економіки. І я думаю, що, маючи зараз загальну картину, загальне бачення того, як рухається наша економіка, я можу впевнено сказати – уряду і мені, як прем`єр-міністру, вдасться подолати кризу, і в цьому вже немає жодних сумнівів», - сказала вона.

Водночас прем`єр закликала інші органи влади не заважати їй виводити країну з кризи.

«Я не звертаюся вже ні до яких інших гілок влади по допомогу, я звертаюся лише з проханням не заважати і не створювати штучних перешкод, штучні кризові явища, як сьогодні це роблять з гривнею, а просто не заважати мені, як прем`єр-міністру, вивести країну з кризи. І я це обов`язково зроблю», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що за підсумками 7-ми місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання виробництва в сільському господарстві становило 3,8%. «Це єдина галузь, яка демонструє позитивну стабільність і динаміку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також вважає позитивним сигналом те, що зростання виробництва в промисловості в липні порівняно з червнем, складає 5%. «Це досить вагомий показник, щоб казати, що економіка почала видужувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також відзначила, що зростання виробництва у видобувній промисловості в липні до червня склало 6,5%.

Окрім того, прем`єр нагадала про зростання виробництва в легкій промисловості в липні порівняно з червнем на 5,5%, автомобілебудуванні – 16,8%, а також збільшення виробництва електроенергії на 11,8%.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила зростання виробництва мінеральних добрив на 13,2% в липні порівняно з червнем; непогані показники, за словами прем`єра, за підсумками липня спостерігалися в галузі виробництва будівельних матеріалів.