Тимошенко веліла терміново підготувати свої виборчі штаби?

Виборчі штаби кандидата в президенти Юлії Тимошенко мають бути цілковито готові до 1 вересня.

Такий наказ прем`єр-міністр віддала своїм однопартійцям наприкінці минулого тижня, повідомило джерело в керівництві "Батьківщини" газеті "Дело".

"До підготовки регіональних офісів кандидата в президенти Юлії Тимошенко є безліч вимог, низка з яких нездійсненні", - сказав він.

За словами джерела, офіс має знаходитися винятково в центральній частині обласних центрів, займати перший поверх і мати метраж не менше 500 кв. м.

Такі вимоги з`явилися через посилення конкуренції серед кандидатів у президенти, пояснив співрозмовник газети. "Ми повинні виглядати солідніше в порівнянні з іншими штабами", - так аргументує своє рішення керівництво "Батьківщини".

Разом із тим голова фракції БЮТ у парламенті Іван Кириленко офіційно не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.

"Давайте ми спочатку подолаємо вето на закон про президентські вибори, а потім уже штабами займемося", - зазначив він.

Водночас Кириленко як голова Дніпропетровського обласного штабу "Батьківщини" не виключив, що разом із вето президент направить у парламент свої пропозиції з удосконалення закону, де можуть бути прописані і вимоги до формування штабів. "Повернемося до цього питання після 21 серпня", - пообіцяв Кириленко.

Голови місцевих партосередків "Батьківщини" у низці регіонів станом своїх офісів задоволені і не бачать необхідності щось змінювати. Наприклад, у Хмельницькому задоволені приміщенням, хоча й відзначають напруженість із кадрами.

А Черкаська міська парторганізація поки не знайшла гідного приміщення для виборчого штабу Тимошенко в Черкасах. Схожа ситуація й у Дніпропетровській області – хоча там підтверджують, що "робота над реорганізацією штабів іде".

Водночас, інший кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор Янукович уже має команду в повній бойовій готовності.

"Наші виборчі штаби сформовані і готові вже давно, щось змінювати в останній момент ми не будемо", - сказав "регіонал" Олександр Лавринович.

Украинская правда