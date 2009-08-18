Росія зможе атакувати Україну не раніше, ніж за три роки - експерт

Аналізуючи останні дії Кремля, військовий експерт – російський незалежний оглядач Павло Фельгенгауер – в аналізі для американського аналітичного фонду «Джеймстаун» робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому під приводом захисту російських інтересів. За його оцінкою, українські збройні сили не ефективні, але й російське військо ще не готове до «визвольної кампанії» в густонаселених районах України. Про це повідомляє радіостанція “Свобода” у матеріалі щодо поданого президентом Медведєвим законопроекту про використання збройних сил за межами Росії та відповідної реакції українського МЗС.

Перед тим як Росія зможе здійснити українську місію, їй потрібно щонайменше три роки радикальної модернізації війська і певне переозброєння, вважає російський оглядач. Поки що на обрії Павло Фельгенгауер бачить нову газову війну із Києвом, а військова загроза наразі побуде на задньому плані.

Невдовзі після російсько-грузинської війни офіційна Москва оголосила про амбітні наміри реформування збройних сил до 2020 року. Військовий експерт з фонду «Джеймстаун» Роджер Макдермотт каже, що йдеться про наймасштабніші зміни війська після Другої світової війни. Програма передбачає відмову від принципу масової мобілізації на користь створення мобільних сил, які зможуть виконати наказ про розгортання упродовж однієї години.

Хоча на Заході чути скептичні голоси, західний оглядач вважає, що вже до кінця цього року російську армію не можна буде впізнати. Станом на початок цього літа вже половину російських дивізій замінили на бригади, які відрядили на навчання, щоб випробувати нові структури.