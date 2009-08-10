Президент Росії вніс закон про використання армії за межами РФ

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс до Державної думи законопроект про порядок застосування Збройних сил РФ за межами країни.

Як передає РІА «Новости», про це він повідомив сьогодні на зустрічі з лідерами парламентських партій.

"Це пов`язано з відомими подіями, що сталися рік тому", - пояснив Президент РФ, маючи на увазі конфлікт з Грузією в серпні 2008 року.

"Ці питання повинні мати чітку регламентацію", - відзначив Д.МЕДВЕДЄВ. "Нам вкрай не хотілося б, аби ці події повторилися, але чітку регламентацію потрібно мати", - додав Президент РФ.

Згідно з повідомленням на сайті президента РФ, законопроект передбачає внесення поправок до федерального закону "Про оборону". Ці поправки дозволять оперативно використовувати Збройні сили РФ за межами країни “для відбиття нападів на російські війська, дислоковані за кордоном, відбиття або відвернення агресії проти іншої держави, захисту громадян РФ, боротьби з піратством і забезпечення безпеки судноплавства”.

Ще 2006 р. Рада Федерації прийняла кілька законів, які дозволяють президентові РФ використовувати російську армію за межами країни "з метою боротьби з міжнародним тероризмом для охорони суверенітету і територіальної цілісності Росії, а також захисту прав і свобод громадян".