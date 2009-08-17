МЗС: у нас десятки тисяч громадян зараз живуть з двома паспортами
Посольству України в РФ дали доручення
Міністерство закордонних справ України стурбоване внесенням на розгляд Державної думи РФ законопроекту про порядок використання Збройних сил Росії за межами країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві виконуючий обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.
«Ми з тривогою сприймаємо такий документ. Це не тільки стосовно України, це стосується будь-якої території», - сказав він.
Ю.КОСТЕНКО повідомив, що МЗС доручило Посольству України в РФ з’ясувати, яким чином цей документ може стосуватися України, на території якої перебуває Чорноморський флот Росії.
Він зазначив, що використання армії за межами території держави є свідченням агресії, а тим більше, коли мова йде про захист російських громадян.
«У нас десятки тисяч громадян зараз живуть з двома паспортами», - сказав Ю.КОСТЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що вніс до Держдуми законопроект про порядок застосування Збройних сил РФ за межами країни.