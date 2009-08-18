У БЮТ махнули рукою на коаліцію?

Блок Тимошенко збирається долати два вето Ющенка разом з ПР і без недавніх союзників, пише газета "Сегодня".

У вівторок закон про вибори разом з вето Ющенка Банкова повинна відправити на Грушевського, Правда, головні лобісти закону — БЮТ і Партія Регіонів — не чекають якихось проблем з подоланням президентського табу. Складність може бути суто технічною — зібрати на позачергову сесію 21 серпня максимальну кількість депутатів, щоб мати гарантовані 300 голосів, необхідні для такого голосування, з урахуванням того, що зараз депутати у відпустках. «Дата сесії 21 серпня не була узгоджена з нами, — говорить заступник глави фракції ПР Михайло Чечетов. — Цілком можна було б проголосувати і 1 вересня, але, мабуть, БЮТ вирішив перестрахуватися. Проте наша фракція дасть потрібну кількість голосів».

Чечетов спростував інформацію, що серед регіоналів є різні точки зору на необхідність подолання вето згідно із законом про вибори: «Всі наші юристи переконані, що нові положення цього закону потрібні країні». Нагадаємо, новий закон фактично позбавляє кандидатів, які програли, можливості оскаржити результати виборів у суді, скорочує передвиборчу кампанію з 120 до 90 днів і збільшує «кандидатську» заставу з 500 тисяч до 2,5 млн. гривень (її повертають лише кандидатам, які вийшли в другий тур).

До речі, за подолання двох вето, швидше за все, не голосуватимуть союзники БЮТ по коаліції з НУНС і Блоку Литвина — там вважають, що це один з етапів змови ПР і БЮТ. Втім, джерело в БЮТ говорить, що це не дуже їх турбує: «Ця коаліція вже мало кому потрібна: Раду ніхто не розпустить, а після виборів президента буде інша конфігурація влади». На думку прихильників президента, цією конфігурацією буде ПРіБЮТ. «Ні для кого вже не секрет, що Янукович і Тимошенко йдуть на вибори однією командою», — говорить нардеп-нашоукраїнець