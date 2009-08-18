Томенко: реклама «Вона працює» – це про всіх жінок

Реклама, розміщена БЮТ по всіх містах України, спрямована "передовсім на підтримку кожної української жінки".

Про це заявив заступник голови Верховної Ради, бютівець Микола Томенко в Ужгороді у вівторок, повідомляє його прес-служба.

"Реклама "Вони блокують – вона працює", "Вони руйнують – вона працює" тощо – це не лише реклама на підтримку прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка працює сьогодні на подолання кризи, це реклама на підтримку кожної української жінки, яка в сьогоднішніх непростих умовах утримує на собі свою родину", - заявив Томенко.

За його словами, аналізуючи рекламу інших кандидатів в президенти відчувається серйозна виборча криза у політичних опонентів БЮТ, оскільки їм немає чого сказати суспільству, щоб запропонувати позитивну програму.

"Тому я не здивуюсь, якщо найближчим часом з’явиться на носіях зовнішньої реклами перефразовані гасла команди БЮТ", - сказав Томенко.

Українська правда