Три предмети, з яких складався "арсенал" банку Київ - дані джерела

ГУ МВС України в м.Києві має встановити походження кількох одиниць зброї, яку було знайдено та вилучено 14 серпня в офісі одного з керівників АКБ «Київ».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

У ДЗГ також зазначили, що з метою проведення подальшої експертизи вилучену зброю було передано до столичного главку міліції. Розслідування за цим фактом триває.

Водночас, як повідомили поінформовані джерела, міліція вилучила для перевірки три одиниці зброї: нагородний пістолет "Форт", військова ракетниця і стартовий пістолет.

Як повідомляв УНІАН 17 серпня на прес-конференції прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поінформувала, що під час перевірки в банку "Київ" було виявлено зброю. «У цьому банку було виявлено достатню кількість зброї, причому важкої зброї, і також не було пояснено, ні звідки ця зброя у цьому банку, ні яке угрупування цей банк представляв, щоб потрібно було зберігати в цьому банку цілий арсенал», - сказала прем`єр.