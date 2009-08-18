Регіонали ще не вирішили, що робити з вето Ющенка

Фракція Партії регіонів ще не прийняла єдиного рішення з приводу того, як голосуватиме на засіданні позачергової сесії Верховної Ради 21 серпня.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів Ірина АКІМОВА.

«Ще фракція не збиралася. Ви розумієте - відпускний період і люди приїдуть до Києва, зокрема для ухвалення цього колективного рішення трохи пізніше – ближче до 21 числа», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради. До порядку денного включено два питання: розгляд пропозицій Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012 і пропозицій глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.