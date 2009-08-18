Ющенко висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ та сім`ям загиблих внаслідок техногенної аварії, що сталася на Саяно-Шушенській ГЕС.

«У цей важкий час поділяю біль утрати рідних і близьких, разом з усім російським народом сумую за людськими жертвами. Бажаю найшвидшого одужання постраждалим», - йдеться у співчутті глави Української держави, розміщеному на його офіційному веб-сайті.

Довідка УНІАН. 17 серпня в Росії, на Саяно-Шушенськой ГЕС, сталася техногенна катастрофа. В результаті сильного поштовху було зруйновано один гідроагрегат, сильно пошкоджені ще два і будівля машинного залу. Після аварії ГЕС була повністю зупинена.

В результаті аварії загинули 12 осіб, ще 64 вважають зниклими безвісти.