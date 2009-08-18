Азаров: економіка України сягнула дна

Економіка України на сьогодні досягла дна і зараз знаходиться на цій межі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів тіньового уряду Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції.

«Можна було соломку підстелити, щоб падіння було менш збитковим. Але соломки не підстелили. І тому впали важко, і з неприємними наслідками», - зазначив М.АЗАРОВ, коментуючи дії Кабінету Міністрів по здійсненню антикризових заходів.

За його словами, падіння економіки цього року можна порівняти з 1994-1995 рр., коли Україна внаслідок повного економічного колапсу мала річний спад близько 20%. «Зараз головне, щоб ми не впали ще нижче, - сказав М.АЗАРОВ. - Вихід з кризи буде дуже тяжким».

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що за період кризи в Україні внутрішній роздрібний товарообіг упав на 27%. «Це говорить про те, що купівельна спроможність людей впала приблизно на 20%. Менше стали купувати товарів, а отже, реальні доходи населення і далі зменшуються», - резюмував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в липні 2009 року склав 26,7%, порівняно з липнем 2008 року, в січні-липні 2009 року – 30,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Порівняно з червнем 2009 року, в липні ц.р. зафіксовано зростання промвиробництва на 4,9%.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після аналізу статистики щодо промвиробництва висловила переконання, що економіка країни демонструє поступове оздоровлення, і уряду вдасться подолати кризу самостійно, без допомоги інших гілок влади. Вона також висловила сподівання, що до кінця року вдасться відновити колишні обсяги виробництва в металургії, оскільки, за словами прем`єра, «за всіма напрямками металургійної промисловості йде впевнене і досить динамічне зростання» - у липні, порівняно з червнем зростання виробництва чавуну склало 17,3%, сталі – 20,4%, прокату чорних металів – 23,2%.