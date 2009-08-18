Литвин за Партію регіонів спокійний

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що фракція Партії регіонів не буде блокувати роботу позачергової сесії ВР і не вимагатиме розгляду законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів 21 серпня.

Про це він заявив сьогодні в ефірі 5 каналу.

За словами В.ЛИТВИНА, вимога фракції Партії регіонів відносно ухвалення законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів з’явиться знову під час сесії парламенту, яка розпочнеться 1 вересня. «Я не думаю, що у п’ятницю (21 серпня – УНІАН) буде блокування, оскільки “регіонали” будуть вимагати розгляду цього питання на початку наступної сесії», - сказав голова ВР.

Він пояснив це тим, що під час позачергової сесії ВР можуть розглядатися тільки ті питання, які внесені до порядку денного ініціаторами проведення такої сесії. Тому, додав В.ЛИТВИН, немає підстав для розгляду законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня В.ЛИТВИН підписав розпорядження про проведення 21 серпня позачергової сесії парламенту.

Голова ВР зауважив, що до порядку денного включено два питання. Перше стосується пропозицій Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012. Друге – пропозицій Президента щодо закону про внесення змін до закону про президентські вибори.

Ініціатором позачергової сесії є фракція БЮТ.