Тимошенко висловила співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила телеграму співчуття голові уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ у зв’язку з трагедією на Саяно-Шушенській ГЕС.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

„Від імені уряду України і від мене особисто прошу передати слова співчуття рідним і близьким загиблих під час аварії на Саяно-Шушенській ГЕС, а також побажати якнайшвидшого видужання всім потерпілим”, - йдеться у співчутті глави уряду.

Довідка УНІАН. 17 серпня в Росії, на Саяно-Шушенськой ГЕС, сталася техногенна катастрофа. В результаті сильного поштовху було зруйновано один гідроагрегат, сильно пошкоджені ще два і будівля машинного залу. Після аварії ГЕС була повністю зупинена.

В результаті аварії загинули 12 осіб, 15 постраждали, ще 62 вважають зниклими безвісти.