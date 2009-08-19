Мінфін виключив одну з причин девальвації гривні

У Міністерстві фінансів України вважають, що обсяги випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не є причиною девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, ОВДП, які були випущені на 18,6 млрд. грн. і включені до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», до сьогоднішнього дня ще не монетизовані й перебувають на рахунках компанії в «Ощадбанку».

За словами І.УМАНСЬКОГО, монетизацію цих паперів планується здійснювати поступово, паралельно з розрахунками за газ.

Крім того, за його словами, 9,5 млрд. випущених Мінфіном ОВДП були монетизовані Нацбанком, а кошти були включені до статутних капіталів націоналізованих банків.

Таким чином, стверджує І.УМАНСЬКИЙ, випуск ОВДП не впливає на пропозицію гривні на ринку.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з головою Національного банку Володимиром СТЕЛЬМАХОМ 18 серпня, коментуючи дії НБУ в питанні участі Нацбанку в бюджетному процесі, висловив стурбованість тим, що НБУ є єдиним покупцем облігацій внутрішньої державної позики, на що витратив 36 млрд. грн. «Ця позиція є серйозною небезпекою щодо дестабілізації гривні», - сказав В.ЮЩЕНКО.