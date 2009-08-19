У Севастополі буде збудована українська школа-колегіум

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН підтверджує, що у місті буде збудована українська школа-колегіум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив сьогодні на традиційній зустрічі з батьківським активом шкіл.

«Хто б що не говорив, які б ярлики не наліплював, мовляв, школа українська, вона буде побудована. Кабмін виділяє 24 мільйони гривень. І ми отримаємо сучасний навчальний заклад, розширимо шкільну мережу», – сказав голова МДА.

Разом з тим, він підкреслив, що є противником «політизації навчального процесу». «Хтось на цьому набирає політичні бали... а діти давно дали відповідь – результати севастопольських школярів саме з української, російської мов – одні з найкращих у країні», – зазначив С.КУНІЦИН.

«Про яку дискримінацію, або українізації йдеться? Не треба забувати, що живемо ми всі в державі Україна. Ніхто не стане дурнішим, якщо знатиме декілька мов», – додав він.

С.КУНІЦИН також повідомив, що «усі 68 шкіл Севастополя до 1 вересня готові», відзначивши заслугу в цьому як батьків і педагогів, так і міської влади. «Місто профінансувало поточний ремонт навчальних закладів. Ми виділили 5 мільйонів гривень, і основні роботи завершені», – уточнив голова МДА.

Начальник управління освіти і науки міської державної адміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ, присутній на зустрічі, також підтвердив готовність шкіл до нового навчального року. «У районах закінчується огляд готовності шкіл, 1 вересня усі вони приймуть дітей», – сказав він.