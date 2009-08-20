Ющенко про Мазепу, Полтаву і прояви малоросійства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував мерію Полтави за зволікання з установкою пам`ятника гетьману Івану Мазепі і заявив, що вважає причиною цього «прояв малоросійства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу на Сорочинському ярмарку в Полтавській області.

В.ЮЩЕНКО закликав найчисленнішу фракцію в Полтавській міській раді – фракцію БЮТ – і мера Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО сприяти установці пам`ятника Гетману у місті.

"Я особисто звернуся в мерію Полтави із цим проханням. Це ваш... обов`язок, щоб на цій землі ухвалити рішення про встановлення пам`ятника Мазепі... Мер Полтави топчеться по українській гідності", – сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент звернувся до всієї полтавської громади з проханням посприяти встановленню пам`ятника.

Нагадаємо, рішення про встановлення пам`ятника було ухвалене Полтавською міськрадою 22 серпня 2008 року. Планувалося, що пам`ятник Гетьману встановлять у Полтаві на Соборній площі до дня Незалежності. Проте через непорозуміння, що виникли між ОДА і мерією Полтави, пам`ятник планується відкрити у вересні.