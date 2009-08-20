"Сміттєва війна" в Тернополі мобілізує мерів інших міст

Сьогодні у Тернополі відбудеться засідання Асоціації міст України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської міської ради, на засіданні АМУ буде розглянуте «питання стратегії спротиву технології усунення незговірливих міських голів напередодні президентських виборів, яка розробляється на прикладі Тернополя».

У засіданні, зокрема, візьмуть участь мери Житомира, Івано-Франківська, Луцька, Миколаєва, Черкас, Вінниці, Хмельницького, а також міські голови ряду населених пунктів Тернопільської області.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Тернопільска обласна рада прийняла рішення, яким ініціює дострокове припинення повноважень мера Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, міськвиконкому і міської ради у зв’язку із допущенням ситуації, яка виникла у місті з невивезенням сміття.

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