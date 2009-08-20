Тимошенко відбула до Львова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, у Львові Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у щорічних зборах Всесвітнього Конгресу Українців, відвідає середню загальноосвітню школу «Джерельце», а також ознайомиться з роботою водопровідної насосної станції «Сокільники». Крім того, прем`єр ознайомиться з роботою ВАТ «Ензим».

Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю львівській газеті «Високий замок» і взяти участь у прямому ефірі Львівської обласної телерадіокомпанії.