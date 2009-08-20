Тимошенко відбула до Львова
10:12, 20 серпня 2009Політика
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У прем`єра насичена програма
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Львова.
Як передає кореспондент УНІАН, у Львові Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у щорічних зборах Всесвітнього Конгресу Українців, відвідає середню загальноосвітню школу «Джерельце», а також ознайомиться з роботою водопровідної насосної станції «Сокільники». Крім того, прем`єр ознайомиться з роботою ВАТ «Ензим».
Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю львівській газеті «Високий замок» і взяти участь у прямому ефірі Львівської обласної телерадіокомпанії.
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