У ДТП постраждав народний депутат від НУНС

19 серпня о 16.00 на автодорозі Стрий – Чернівці – Мамалига в Івано-Франківській області сталось ДТП, внаслідок якого постраждали двоє осіб, у тому числі народний депутат Зіновій ШКУТЯК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту, водій автомобіля «МАН», виконуючи маневр лівого повороту з головної дороги на другорядну, не надав переваги у русі автомобілю «Шкода-Супер Б», який рухався у зустрічному напрямку, та допустив з ним зіткнення. Автомобілем «Шкода» керував З.ШКУТЯК.

Водій і пасажир «Шкоди» поранені. З.ШКУТЯК отримав травму хребта, забій поперекового відділу хребта. На даний час він перебуває у вертебрологічному відділені Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Його пасажир Н.ШКУТЯК, 1951 р.н., перебуває на лікуванні у реанімаційному відділенні цієї ж лікарні.

На місце ДТП виїжджала оперативно-слідча група Тисменицького райвідділу УМВС.