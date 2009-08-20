Луценко просить відпустити свідка у справі «перевертнів»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить, щоб Генеральна прокуратура звернулась з клопотанням про перегляд рішення одного з київських судів, який вчора взяв під варту НЕСТЕРОВА, головного свідка у справі “перевертнів”, яких очолював нині покійний співробітник УБОЗ Ігор Гончаров.

Про це міністр повідомив сьогодні журналістам в Києві.

«Вчора суддя прийняв рішення про затримання НЕСТЕРОВА і направлення його до камери. Звичайно, мене непокоїть, що це може розвалити спокійний хід судового розгляду справи, ймовірно може послужити сигналом для деструктивних дій в ході встановлення істини… Вчора у розмові з генеральним прокурором, я висловив своє занепокоєння таким рішенням суду і попросив генпрокурора звернутися з клопотанням про перегляд цього рішення», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що півтора року тому судова міліція «Грифон» відмовилась від надання охорони НЕСТЕРОВУ, заявивши, що не здатна забезпечити йому охорону, тому було прийнято рішення про надання НЕСТЕРОВУ охорони УБОЗом. Відповідна охорона здійснювалася весь цей час до вчорашнього дня.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Верховний суд України повернув на додаткове розслідування справу, порушену за фактом смерті Ігоря Гончарова, звинуваченого у створенні міліційної банди “перевертнів”.

Довідка УНІАН. І.Гончаров, колишній працівник МВС України, який перебував під слідством Генпрокуратури за звинуваченням в організації злочинного угруповання, помер 1 серпня 2003 року за підозрілих обставин невдовзі після того, як пообіцяв слідству дати свідчення, пов`язані зі справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.