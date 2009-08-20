Тернопільська облрада передумала «розганяти» міськраду

Тернопільська обласна рада скасувала вимогу щодо дострокового позбавлення повноважень депутатів міської ради Тернополя у зв’язку із проблемою невивезення сміття з міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доповнення до прийнятого 18 серпня рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні облради.

Внесення доповнення ініціював депутат із фракції «Наша Україна» Олександр СТАДНИК, який зауважив, що згідно із законом про відходи відповідальність за вивезення сміття лежить на виконавчих органах влади, тобто облдержадміністрації, головах населених пунктів та виконкомах, а не на місцевих радах.

Відтак депутати внесли доповнення, згідно з яким тепер вони ініціюють лише дострокове припинення повноважень міського голови Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО.