Тимошенко хоче стати єдиним кандидатом у Президенти?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що демократичні сили, як і в 2004 році, підтримають єдиного кандидата в Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на зборах Світового конгресу українців у Львові.

«Мені хотілося б, щоб і зараз весь національно-патріотичний наш табір, демократичний табір пішов (на президентські вибори) з одним кандидатом. Пішов, встигнувши зняти до початку виборів всю ворожнечу і всі суперечності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що президентські вибори будуть надзвичайно важкими. “Вони будуть такими, які пережити буде в десятки разів важче, ніж вибори 2004 року”, - сказала прем’єр.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на минулих виборах було три основні складові, що забезпечили перемогу демократичних сил, яких немає на сьогодні. Перш за все, зазначила вона, був єдиний кандидат, у патріотичному таборі була надія на зміни і перетворення, а також не було економічної кризи.

Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО дала зрозуміти, що результати минулих президентських виборів можна назвати розчаруванням. “Єдиний кандидат був, у нашому патріотичному таборі не було ніякого розчарування, а була надія на зміни, на перетворення, на те, чим живе сьогодні кожна людина, сподівались. Сьогодні, ви знаєте, як це виглядає, і я ні з кого не знімаю відповідальності, всі несуть свою частку відповідальності за це”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що уряду сьогодні дуже важко боротися із кризою в Україні. “Ми працюємо проти кризи – всі працюють проти нас”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.