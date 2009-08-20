Регіонал вже сумнівається у ще неіснуючих рішеннях ЦВК

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що невирішення питання щодо члена ЦВК Анатолія ПИСАРЕНКА може поставити під сумнів легітимність рішень Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив на прес-конференції сьогодні.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що відповідно до закону про Центральну виборчу комісію членами ЦВК можуть бути особи до 65-річного віку.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що це питання дуже важливо вирішити до початку виборчої кампанії, оскільки невизначеність може поставити під сумнів рішення ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, в Окружному адміністративному суді Києва розглядається справа щодо припинень повноважень члена Центральної виборчої комісії А.ПИСАРЕНКА у зв’язку із досягненням ним 65-річного віку.

Як зазначила заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК, позов у суд направив народний депутат від Партії регіонів.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що на сьогодні вакансій у Центральній виборчій комісії немає, оскільки подання Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо припинення повноважень члена ЦВК, який досяг 65-річного віку, було фактично заблоковане фракцією БЮТ у парламенті.

М.СТАВНІЙЧУК висловила побоювання, що така невизначеність може створити серйозні проблеми в ході виборчої кампанії.