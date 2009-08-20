Кабмін дає 43 мільйони на передоплату будматеріалів для «Олімпійського»

Кабінет міністрів Україні своїм розпорядженням №956-р від 5 серпня ц.р. затвердив виділення попередньої оплати будівельних матеріалів для реконструкції НСК «Олімпійський» на суму 43,2 млн. грн.

Текст розпорядження опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, уряд погодився з пропозицією Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту про здійснення попередньої оплати будівельних матеріалів, необхідних для виконання демонтажних, будівельно-монтажних робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» в сумі 43,2 млн. грн. на строк до трьох місяців.

Кабмін доручив Державному казначейству провести передоплату будматеріалів, відповідно до укладених договорів, згідно з титулом будівлі «Реконструкція існуючих і будівництво нових об`єктів НСК «Олімпійський», реконструкція і будівництво якої почалися в 2008 році.