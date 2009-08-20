Тимошенко хоче ще скоротити термін президентської кампанії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що у разі звернення Президента України до Конституційного Суду з приводу внесених парламентом змін до закону про вибори, призначені на 17 січня вибори не буде зірвано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ні, категорично (не будуть зірвані – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вважає закон у новій редакції демократичним. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що в майбутньому доцільно продовжити скорочення термінів виборчої кампанії, можливо до 60 днів.

«Я вважаю, що це взагалі неадекватні терміни за 120 днів проводити вибори. Наприклад, у Великій Британії вибори проходять за 15 днів, і в більшості країн вибори проходять за 15-30 днів. У нас – 120. У нас в бюджеті просто немає таких грошей, щоб стільки дармоїдів годувати, щоб по 120 днів вибори проводити. Тому, на першому етапі скоротили до 90 днів, а потім, я думаю, ми будемо все робити, щоб це було 60 днів, а потім можливо й 30. Тому що треба не займатися коштовною рекламною кампанією 120 днів, а треба робити все до виборів, щоб люди знали, хто працює для країни, а хто лише під час виборів щось робить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року парламент ухвалив Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України”. Документом передбачається скорочення терміну президентської виборчої кампанії з 120 до 90 днів. Передбачено, що подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (по одній людині до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вноситься кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані в ЦВК. Для реєстрації кандидата в Президенти вноситься грошова застава. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять в блок), яка висунула кандидата на пост Президента, або кандидатом на пост Президента в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії у розмірі 2,5 млн. грн. Грошова застава повертається лише тим двом кандидатам, які вийшли у другий тур президентських виборів, іншим кандидатам ця грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що 1 серпня підписав і направив главі держави закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України.

18 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України».

21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту, на якій розглядатимуться пропозиції глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.

Ряд експертів критикували низку положень цього закону.