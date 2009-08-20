Регіонали ще можуть передумати долати вето Ющенка

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України ще не ухвалила остаточного рішення стосовно голосування за подолання вето Президента України на законопроект щодо фінансування Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам член фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ, коментуючи позицію його політичної сили у зв’язку з ескалацією конфлікту навколо НАК «Надра України».

М.АЗАРОВ наголосив, що ситуація навколо НАК «Надра України» не має жодного відношення до питання фінансування Євро-2012, а також до закону про вибори Президента України.

Водночас він повідомив, що стосовно реалізації закону про фінансування Євро-2012, у випадку подолання вето Президента, Кабінет міністрів не надав Партії регіонів необхідної інформації.

«Ми обговорили усі варіанти можливих рішень. Вважаємо дуже важливим, щоб ці рішення, зокрема, подолання вето щодо Євро-2012, були максимально прозорими і максимально законними. На жаль, Кабінет міністрів нам не надав необхідних даних, як виконуватимуться усі рішення, що витікатимуть із закону по фінансуванню Євро-2012”, - зазначив народний депутат.

М.АЗАРОВ повідомив, що фракція Партії регіонів завтра визначить свою позицію по цьому законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня відбудеться позачергова сесія Верховної ради, на порядок денний якої винесено два питання: пропозиції Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012 та пропозиції Президента до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.