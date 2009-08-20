Яценюк: виробництва немає, є друк грошей

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК критикує уряд за відсутність реальних заходів з підтримки цукровиробників.

Про це він заявив сьогодні під час відвідування Сорочинського ярмарку, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якби держава допомагала цукровиробникам, Україна могла б заробляти на продажу власного цукру за кордон. «Світова кон’юнктура сьогодні каже наступне: якби держава допомагала цукровиробникам, то ми сьогодні могли б вийти з експортними контрактами на зовнішні ринки і заробляти. Цього не зроблено», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що зростання цін на продукти харчування в Україні, і на цукор зокрема, є свідченням того, що економіка не працює й живе виключно за рахунок друкарського станка Національного банку України.

«Виробництва немає. Є друк грошей, і на надруковані гроші купуються товари, які постійно дорожчають», - сказав він.

Крім того, за його словами, українському виробнику не вдається зменшити ціну через високу собівартість продукту. «Газ з 50 доларів у 2005 році став коштувати у базовій ціні 450. Якщо в усьому світі ціна на нафтопродукти падає, в Україні вона зростає. Електроенергія в Україні дорожчає на противагу усьому світу. Це все – складові собівартості», - пояснив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК висловив обурення відсутністю виконання заяв уряду про допомогу агропромисловому комплексу і виділення дотацій та субсидій. Він не виключив, що цьогорічна ситуація з цукром може бути повторенням сценарію 2005 і 2007 років, «коли уряд спекулятивно підіймав ціну, а потім під гаслами, що треба зменшити ціну на цукор, фактично дозволяв безмитне ввезення цукру з-за кордону». «Таким чином вбивали національного товаровиробника, ну, і гроші на вибори збирали», - сказав А.ЯЦЕНЮК.