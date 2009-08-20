Тимошенко: двері ЄС для України стануть відчиненими

Майбутнє України та стратегія її розвитку пов’язані з Європейським Союзом, заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час Річних загальних зборів Ради директорів Світового конгресу українців, який відбувається сьогодні у Львові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, Україна вибудувала принципово нові відносини з Євросоюзом. ”Наприкінці цього року або на початку наступного ми плануємо підписати з ЄС спеціальну нову угоду про політичну асоціацію”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що після підписання цієї угоди „двері ЄС для України стануть відчиненими”. „Можливо, це не сьогодні, але це точно завтра”, - додала вона.

Як зазначила прем’єр-міністр, угода передбачає створення повномасштабної зони вільної торгівлі, „і це інтеграція України у західноєвропейський простір”.

Крім того, за її словами, Україна та Євросоюз домовляються про спрощення візового режиму. „Не може бути в односторонньому режимі, що Україна запрошує європейців без віз, а українцям пропонують по три-чотири, а то по шість місяців отримувати візи до країн ЄС, ми хочемо, щоб у цьому питанні був паритет і справедливість”, - наголосила прем’єр.

„Переговори з ЄС ідуть успішно, і ми віримо, що ця угода буде підписана”, - заявила керівник уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що для її команди політика європейської інтеграції є не лише зовнішньою політикою, але й перетворилася у внутрішню політику України, „де кожний сектор нашого життя розпланований так, щоб Європу будувати в Україні, і ми не відхилимося від цього напрямку за жодних обставин”.