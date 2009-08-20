Встановлено світовий рекорд в бігу на 200 метрів

Ямайський спринтер Усейн Болт встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з легкої атлетики, пробігши 200 метрів за 19,19 секунди, повідомляє AFP.

Болт побив свій власний рекорд, встановлений 2008 року на XXIX Олімпійських Іграх у Пекіні (19,58).

Чемпіонат світу з легкої атлетики відкрився в Берліні 17 серпня і триватиме до 23-го.