Встановлено світовий рекорд в бігу на 200 метрів
22:36, 20 серпня 2009Політика
1149 0
Ямайський спринтер побив свій же результат
Ямайський спринтер Усейн Болт встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з легкої атлетики, пробігши 200 метрів за 19,19 секунди, повідомляє AFP.
Болт побив свій власний рекорд, встановлений 2008 року на XXIX Олімпійських Іграх у Пекіні (19,58).
Чемпіонат світу з легкої атлетики відкрився в Берліні 17 серпня і триватиме до 23-го.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter