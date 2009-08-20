Литвин: не чіпайте дітей

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політичних опонентів не втягувати сім`ї політиків у передвиборну боротьбу.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції під час відвідин Сорочинського ярмарку.

За його словами, у нього є відомості про те, що опоненти готові втягнути в конфлікти дітей політиків.

"Я б хотів через вас звернутися до опонентів: не чіпайте дітей! Продовжуйте боротися звичними, апробованими прийомами і методами", - сказав В.ЛИТВИН.