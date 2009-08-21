Україна втрачає свою незалежність?

Лідер «Громадянського руху «Нова Україна», голова партії «Нова політика» Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що в День Незалежності Президент, прем`єр і парламентарії повинні зробити спільну заяву про те, що заради порятунку економіки вони відмовляються від міжусобної боротьби за владу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Громадянського руху «Нова Україна», В.СЕМИНОЖЕНКО вважає, що це був би найбільший подарунок, який керівники держави могли б зробити українцям в День Незалежності.

«Складно відчувати гордість за країну, яка на 18-му році незалежності втрачає свою незалежність», - зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО. На його думку, «останні роки Україна, на жаль, не зміцнює, а послабляє свою незалежність. Економіка в глибокій кризі, і дірки в бюджеті закриваються іноземними кредитами, яких лише за останній рік Україна набрала на суму, еквівалентну державному бюджету. Святкувати, за великим рахунком, й нічого».

Лідер «Нової України» впевнений, що «найбільший подарунок, який керівники держави могли б зробити українцям в День Незалежності, – не парад і безплатний концерт». «Витрачати на військовий парад до 70 млн. гривень в той час, коли начальник Генштабу заявляє, що кошти на забезпечення армії на цей рік вичерпано, рівносильне тому, що будувати «потьомкінські села». Цього дня Президент, прем`єр і парламентарії повинні зробити спільну заяву про те, що заради порятунку економіки вони відмовляються від міжусобної боротьби за владу. Або хай визнають, що вони не здатні вивести країну з кризи і підуть у відставку», - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.

«У кризу просто чекати, «може пронесе або хтось допоможе», вже не вийде. Далі – або держава відродиться, або наша незалежність зовсім скоро перетвориться на суто декоративну. Якщо політиків це влаштовує, то нас – ні. Суспільство має взяти державу в свої руки», - вважає В.СЕМИНОЖЕНКО.