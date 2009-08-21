Симоненко відмовився допомагати Тимошенко і Януковичу

Фракція Комуністичної партії України не голосуватиме за подолання вето глави держави на закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, цей закон містить багато спірних питань, і якщо їх не вирішити, на виборах можуть відбутися масові фальсифікації.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що його політична сила, як ініціатор проведення позачергової сесії парламенту, голосуватиме за подолання вето Президента на закон про вибори глави держави.

«Зволікати не треба, бо президентські вибори апріорі йдуть вже давно», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що не потрібно враховувати пропозиції Президента до цього закону і таким чином фактично ухвалювати новий закон, оскільки це тільки затягне час.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що його політична сила також долучиться до подолання вето на закон про вибори Президента.