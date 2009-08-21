Литвин знає «масажисток широкого профілю» у ВР

Верховна Рада України останнього скликання абсолютна неадекватна. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, перебуваючи в Полтавській області 20 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, спілкуючись з жителями області, голова парламенту сказав: «Верховна Рада не може ж вести діалог. У нас же як? Діє принцип - якщо ти зі мною, значить ти - мій васал, мій соратник. Якщо ти проти, значить ти - мій ворог, треба тебе знищити. У нас або чорне, або біле».

Також спілкуючись з жителями області він заявив, що не сприймає вибори за партійними списками. «Люди можуть голосувати за вождя, який їм приглянувся, але в списку ж - мати, донька, батько, син, дядько, племінник, кума, водії, охоронці і масажистки широкого профілю», - зазначив В.ЛИТВИН.

Незважаючи на наявність протистояння в парламенті, В.ЛИТВИН все ж вважає, що ВР зможе сьогодні подолати вето Президента України на зміни до держбюджету.

Зокрема, виступаючи увечері в четвер в ефірі ОДТРК «Лтава», голова ВР сказав: “Завтра постане питання до закону про внесення змін до держбюджету на цей рік у частині фінансування заходів з підготовки до Євро-2012. Цим законом визначено 9,8 млрд. грн. У Президента виникають питання щодо джерел. Мова йде про те, що цей обов’язок покладається на Нацбанк. Звісно, є застереження щодо цього закону, хоча я розумію і той факт, що нам треба, раз вже ми взялися за Євро, готуватися до нього. Мають будуватися дороги, інфраструктура. Це має дати роботу людям, має дозволити розвиватися економіці України… Я думаю буде пропозиція подолати вето, бо голоси у Верховної Ради», - заявив спікер.

При цьому він пропонує, аби після подолання вето Президента парламент доручив виконавцям, щоб в першу чергу до робіт з підготовки до Євро-2012 були залучені вітчизняні підприємства.

«Щоб нам не будували дороги турки, югослави. Я розумію, що у них більший досвід, але необхідно, щоб працювали наші люди, наші структури і люди мали заробіток», - заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в позачерговій сесії Верховної Ради України оголошено перерву до 14.00 через непорозуміння між фракціями БЮТ та Партії регіонів щодо закону про фінансування Євро-2012. Між фракціями виникла суперечка стосовно подолання вето Президента на закон про зміни до державного бюджету на 2009 рік щодо фінансування заходів з підготовки держави до Євро-2012.

Зокрема, під час Погоджувальної ради перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що фракція не голосуватиме за подолання вето Президента на цей закон. Він нагадав, що на фінансування заходів цим законом передбачається виділити майже 10 млрд. грн. Водночас, зауважив О.ЄФРЕМОВ, після ухвалення даного закону профільні комітети парламенту разом з урядом мали підготувати документ з переліком об’єктів, на які будуть витрачені ці кошти. Натомість, за словами О.ЄФРЕМОВА, 22 липня уряд самостійно визначив цей перелік, і деякі об’єкти з нього взагалі не мають стосунку до проведення Євро-2012. «Якщо нам дадуть відповідь, що відповідна постанова уряду відмінена, ми можемо переглянути свою точку зору. Якщо ні - то ми не будемо підтримувати подолання вето на цей закон», - сказав він.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що у зв’язку з ветуванням цього закону постанова уряду автоматично анулюється. За його словами, якщо буде подолано вето, то тільки після цього уряд зможе ухвалити підзаконні акти й визначити перелік об’єктів.