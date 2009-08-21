Ющенко вважає вдалим реформування ДАІ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає вдалим реформування Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Києві на нараді, яка відбулася у МВС з керівним складом органів внутрішніх справ, Генпрокуратури, СБУ.

«Дану реформу, що відбулася в останні роки, можна вважати вдалою», - сказав він.

Водночас, він зобов’язав МВС проаналізувати та надати йому по кожній області дані, в яких місцях, з якою періодичністю найбільше всього стається ДТП з трагічними наслідками.