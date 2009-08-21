У Ющенка вирішили, що Тимошенко визнала свою помилку

Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо зниження в 2010 році закупівель російського газу до 25 млрд. куб. м визнанням недосконалості контрактів від 19 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Дуже добре, що прем`єр обіцяє на 2010 рік скоротити закупівлю газу до 25 млрд. куб. м. Але я сприймаю вчорашню заяву як згоду прем`єра з тим, що вона допустилася помилки», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він висловив сподівання, що такі зміни зі скорочення об`ємів закупівлі російського газу в 2010 році будуть закріплені на офіційному рівні.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на зборах Світового конгресу українців у Львові прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2010 році Україна закупить 25 млрд. кубометрів російського газу.

«Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщаємо його всім, чим можливо. Якщо в 2007-му ми брали 52 млрд. кубометрів газу, цього року беремо 33 млрд. кубометрів російського газу, а наступного року ми візьмемо 25 млрд. кубометрів», - сказала вона. При цьому прем`єр відзначила, що в Україні практично в всіх галузях діють програми із заміщення використання газу іншими джерелами енергії.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові роздільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження у 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни з понижувальним коефіцієнтом 0,8. Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюється за формулою щокварталу. З 1 січня 2010 року «Газпром» буде продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Об`єм постачання газу на Україну в 2009 році складе 40 млрд. куб. м.

Контрактом на поставки газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставок, не сплатить, або не в повному обсягу сплатить за поставки газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Відповідно до підписаних документів, стратегія «Газпрому» у відносинах з НАК «Нафтогаз України» грунтується, зокрема, на таких принципах: забезпечення поставок природного газу до України і об`ємів транзиту через її територію європейським споживачам; моніторинг своєчасності платежів за газ, що поставляється в Україну, і вжиття заходів з її забезпечення; присутність на внутрішньому ринку України через 100%-ве дочірнє товариство ТОВ «Газпромзбут Україна».