Ющенко на засіданні РНБО хоче послухати про корупцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує на засіданні Ради національної безпеки та оборони заслухати інформацію про ситуацію з корупцією в органах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на нараді у Міністерстві внутрішніх справ з керівництвом міліції, Генеральної прокуратури, СБУ.

«Я хотів би дати доручення секретарю РНБО, щоб всі дані про порушення законодавства тими чи іншими службовцями, зокрема, на рівні районів та обласних адміністрацій, ми отримали від МВС, Генпрокуратури, СБУ, і це питання заслухали на РНБО. Мені необхідно мати ці матеріали», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що корупція та хабарництво серед держслужбовців є найбільшим «докором» владі.

Президент попросив керівників правоохоронних органів, щоб вони в найближчі 30 днів провели засідання колегій своїх відомств, проаналізували, що вже зроблено і яких заходів ще треба вжити для подолання корупції в органах влади, в тому числі й у власних лавах.